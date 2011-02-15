مصر: جماعة الإخوان المسلمين تعتزم تأسيس حزب سياسي

فلسطين اليوم-رويترز

قالت جماعة الاخوان المسلمين إنها تعتزم تأسيس حزب سياسي في مصر بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى ذلك , أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأضافت في بيان أنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات ولكن قانون الأحزاب الذي كان أحد العديد من القيود المفروضة على النشاط السياسي أثناء حكم مبارك حال دون تحقيق ذلك.

وتابعت في البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الانترنت بتاريخ 14 شباط (فبراير) "عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الأحزاب سوف تنشيء الجماعة حزبا سياسيا".

وقالت جماعة الاخوان المسلمين يوم السبت إنها لن ترشح أحدا من أعضائها لمنصب الرئاسة ولن تسعى للحصول على غالبية في البرلمان في الانتخابات التي تعهد باجرائها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بعد تخلي مبارك عن سلطاته يوم الجمعة.