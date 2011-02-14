القذافي يدعو لإرسال أساطيل محملة باللاجئين إلى فلسطين

فلسطين اليوم - وكالات

قال الزعيم الليبي معمر القذافي يوم الأحد إن على اللاجئين الفلسطينيين أن يستفيدوا من الثورات الشعبية في الشرق الأوسط عن طريق التجمع السلمي على حدود الأراضي المحتلة حتى تستسلم حكومة الاحتلال لمطالبهم.

ويحظى القذافي بالاحترام في مناطق كثيرة من العالم العربي لانتقاده الصريح لكيان الاحتلال والزعماء العرب الذين يتعاملون معها لكن كثيرين في المنطقة يعتبرون مبادراته غير واقعية.

وجاءت تصريحات القذافي في أول خطاب يدلي به منذ أجبرت انتفاضة شعبية في مصر المجاورة الرئيس حسني مبارك على التنحي في حدث هز الوطن العربي وفتح باب التساؤلات بشأن الأنظمة العربية الاخرى التي يجب الإطاحة بها.

وظهر القذافي على شاشات التلفزيون وهو يقول ان اساطيل من القوارب يمكن ان تأخذ الفلسطينيين لينتظروا على السواحل الفلسطينية حتى تحل المشكلة وقال ان هذا هو وقت الثورات الشعبية.

وأضاف القذافي في خطاب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ان هناك حاجة لخلق مشكلة للعالم وان هذه ليست دعوة للحرب ولكنها دعوة للسلام.

كما اصدر القذافي دعوة للدول الإسلامية لضم قوتها ضد القوى الغربية وقال ان العالم انقسم الى أبيض - في اشارة الى الولايات المتحدة واوروبا وحلفائهم - وأخضر - في اشارة الى العالم الاسلامي.

وقال ان اللون الأبيض قرر التخلص من اللون الأخضر وان هذه الدول يجب أن تتوحد ضد الأبيض لان كل هذه الدول البيضاء على حد قوله هي عدو للاسلام.

وأضاف القذافي ان كل الدول العربية التي لها علاقات مع "إسرائيل" هي أنظمة جبانة.

وتحدى القذافي لعقود ما يصفها بالامبريالية الغربية. وقضت ليبيا المصدرة للنفط سنوات تحت العقوبات الدولية بسبب سعيها لامتلاك أسلحة محظورة ورعايتها لجماعات متشددة.