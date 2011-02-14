نتنياهو: العالم العربي يتعرض لزلزال وجيشنا مستعد لكل الاحتمالات

فلسطين اليوم-وكالات

أكد رئيس الحكومة الصهيونية, بنيامين نتنياهو اليوم, "أن الجيش الصهيوني مستعد لكل الاحتمالات"، في حين "يتعرض كل العالم العربي لزلزال"

وأعلن نتنياهو أثناء الاحتفال في مكتب رئيس الوزراء في القدس المحتلة "أن زلزالا يهز كل العالم العربي وقسما كبيرا من العالم الإسلامي، ولا نعرف بعد كيف ستنتهي الأمور".

وأضاف "إننا مستعدون لكل الاحتمالات لأننا نعرف أن أساس وجودنا وقدرتنا على إقناع جيراننا على العيش بسلام معنا، قائم على الجيش الصهيوني".