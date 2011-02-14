محتجون مصريون يدعون لمسيرة احتفال بالنصر يوم الجمعة

فلسطين اليوم- وكالات

أكد خالد عبد القادر عودة القيادي في حركة الاحتجاجات المصرية، أن منظمي الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك دعوا إلى مسيرة نصر مليونية في مختلف أنحاء مصر يوم الجمعة.

وأضاف عودة أنهم يحييون القوات المسلحة على الخطوات الجادة التي اتخذتها لتلبية مطالب الشعب في إشارة إلى الخطوات التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم بما في ذلك حل البرلمان.

ويعتبر عودة واحداً من المرشحين المحتملين لمجلس سيتم الإعلان عن أعضائه يوم الجمعة. وسيتشكل المجلس بغرض حماية الثورة الشعبية.

ودعا، المصريين كي يقوموا بواجبهم وإعطاء الجيش فرصة للمضي قدما إلى المرحلة التالية.

كما طالب بالتجمع في مسيرة نصر مليونية يوم الجمعة في مختلف أنحاء مصر للاحتفال بمكاسب الثورة، حيث سيعلن عن أعضاء مجلس الأمناء يوم الجمعة.