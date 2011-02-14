في آخر صيحاته..الرئيس القذافي يشارك في تظاهرة لإسقاط حكومته

في آخر صيحاته..الرئيس المثير للجدل القذافي يشارك في تظاهرة لإسقاط حكومته

فلسطين اليوم- وكالات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية الليبية، خبراً مفاده أن الرئيس الليبي معمر القذافي أوعز إلى مقربيه في السلطة أنه سيشارك المظاهرات الشعبية في الشارع بجانبهم، وسيساندهم للإطاحة بالحكومة.

ويأتي ذلك في ظل ما كشفه الموقع الإلكتروني للمعارضة الليبية "ليبيا اليوم"، أن الرئيس القذافي أجرى لقاءات غير رسمية مع نشطاء سياسيين ورجال إعلام وحذرهم من أن كل من يتعاون مع يوم غضب السابع عشر من فبراير سيعاقب.

وبحسب موقع "ليبيا اليوم" أن القذافي قال إن العقوبة ستوجه إلى قبيلة أولئك الذين يخرجون للتظاهر.

يذكر أن الرئيس الليبي القذافي ويبلغ من العمر 69 عاما، وهو أقدم رئيس دولة في العالم يرأس ليبيا منذ عام 1969 حيث كان آنذاك ضابطا برتبة ملازم، واشتهر بلقب "الأخ العقيد" من بين ألقاب عديدة، وقاد حينها ثورة مع مجموعة ضباط على الملك إدريس السنوسي.

وقد سمى القذافي ليبيا "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".