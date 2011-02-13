بلاغ من "السادات" للتحفظ على أموال "جمال مبارك"

فلسطين اليوم- وكالات

تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس اليوم، الأحد، ببلاغ إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بسرعة التحفظ على جمال مبارك المتواجد بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر، لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، والتسبب المباشر فى قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف السادات أنه يتم الآن إعداد المستندات والوثائق الصريحة التى تؤكد اشتراك جمال مبارك مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين، فضلاً عن وثائق أخرى متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر التى كان يشترك فيها مع مبارك الابن الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم، وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الشعب.