الجهاد: المخابرات تواصل اعتقال أسير محرر رغم تدهور حالته الصحية

فلسطين اليوم: غزة

يواصل جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة المحتلة اعتقال المجاهد سامر جبر" 30 عاما " من سكان بلدة عرابة في الضفة المحتلة واحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين منذ أكثر من 25 يوماً.

وكانت عناصر أمنية تابعة لجهاز المخابرات اعتقلت المجاهد "جبر" من منزله ببلدة عرابة عقب العملية الفدائية الذي نفذها المجاهد سامي السمودي من سرايا القدس على حاجز مستوطنة "دوتان" العسكري في 20 من يناير الماضي.

ويعاني "جبر" من عجز جزئي في عينيه وقد طرأ تدهور حاد على بصره بشكل كبير وهو بحاجة لعلاج فوري وعاجل بحسب عائلته، التي قالت إنه يعاني كذلك من إصابة سابقة تعرض لها من جنود الاحتلال.

وأضافت عائلة "جبر" أن ابنها يتعرض لتعذيب متواصل وشديد منذ بدء اعتقاله، مؤكدين انه يتعرض لتعذيب جسدي بالضرب والشبح ، ونفسي بالاهانة والشتم, مشيرين إلى أن جهاز المخابرات يمنعهم من زيارته داخل المعتقل.

يشار إلى أن سامر جبر المعتقل لدى المخابرات هو أسير محرر من سجون العدو الصهيوني اعتقل أكثر من مرة وحكم عليه إحكام إدارية مرات عديدة.

وقد حملت عائلة المعتقل جبر السلطة الفلسطينية وقيادة جهاز المخابرات على وجه الخصوص مسؤولية سلامة ابنهم.