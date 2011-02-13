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اتحاد الإذاعات الفلسطينية يستنكر تقديم الكاتب عصام شاور للمحاكمة لدى سلطة رام الله

  • 09:21 - 13 فبراير 2011
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اتحاد الإذاعات الفلسطينية يستنكر تقديم الكاتب عصام شاور للمحاكمة لدى سلطة رام الله

فلسطين اليوم-غزة

أكد دكتور ذو الفقار سويرجيو المتحدث باسم اتحاد الإذاعات الفلسطينية  العاملة في قطاع غزة استنكار الاتحاد لاعتقال الصحفي عصام شاور وتقديمه للمحاكمة بتهمة ضرب الوحدة الوطنية ، معتبراً هذا التصرف من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضرباً للوحدة الوطنية ، ومحاكمة لكل كتاب الرأي ، وتقويضا للحريات العامة والخاصة .

 

وأعرب دكتور ذو الفقار سويرجيو عن تضامن كافة الإذاعات والعاملين فيها ، مع الصحفي عصام شاور ، مطالباً  في نفس الوقت الجهات المعنية بالإفراج عنه فورا والتوقف عن المساس بحرية التعبير لأي سبب كان   .

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