اتحاد الإذاعات الفلسطينية يستنكر تقديم الكاتب عصام شاور للمحاكمة لدى سلطة رام الله

فلسطين اليوم-غزة

أكد دكتور ذو الفقار سويرجيو المتحدث باسم اتحاد الإذاعات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة استنكار الاتحاد لاعتقال الصحفي عصام شاور وتقديمه للمحاكمة بتهمة ضرب الوحدة الوطنية ، معتبراً هذا التصرف من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ضرباً للوحدة الوطنية ، ومحاكمة لكل كتاب الرأي ، وتقويضا للحريات العامة والخاصة .

وأعرب دكتور ذو الفقار سويرجيو عن تضامن كافة الإذاعات والعاملين فيها ، مع الصحفي عصام شاور ، مطالباً في نفس الوقت الجهات المعنية بالإفراج عنه فورا والتوقف عن المساس بحرية التعبير لأي سبب كان .