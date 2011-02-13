خان يونس:مواطن يذبح خروفاً فرحاً بسقوط مبارك

فلسطين اليوم- مثنى النجار

وجد المواطن الأربعيني أبو عبد الله الفجم من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في طريقه تعبيره عن فرحته بسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك رسالة تأكيد على دعم طموحات الشعب المصري.

الفجم أقدم على ذبح "خروف" كان قد نذره على نفسه أمام أصحابه خلال متابعة أيام الثورة المصرية والإحداث التي لحقت وصولاً إلى سقوط مبارك ,مشدداً على أن شيئاً أزيح عن صدره عقب سماعه الخبر .

وفور إبلاغه بخبر تنحي مبارك أمام صمود ثورة الشباب المصري في ميدان التحرير سارع المواطن لذبح الخروف وتوزيع اللحمة على فقراء الحي وعدد من أصدقائه, متمنياً أن تصل لحمته لفقراء مصر لكن الواقع الحالي أكبر من ذلك حسب قوله.

وكانت تداعيات سقوط نظام الرئيس المصري قد عكست واقعاً جسده الفلسطينيين في غزة وفي عدد من بلدان العالم من خلال فرحتهم بنهاية الظلم.

أبو عبد الله لم يكن الوحيد الذي عبر عن فرحته إلى جانب أهل غزة الذين خرجوا بشكل عفوي إلى الشوارع تعبيراً على دعمهم ووقوفهم إلى جانب المصريين يرفعون أعلام فلسطينية تجاورها المصرية.

ورغم ذلك لم ينسى أبو عبد الله أن يبعث رسالته الممتدة من قطاع غزة الموصول بشريان الحياة مع مصر الكنانة دعا فيها الشعب المصري للتوحد في مواجهة كافة التحديات المقبلة والتمسك بمطالبهم قائلاً للمصريين:" أننا نشد على أياديكم ونحن متضامنون معكم وهذا جزء بسيط من كثير تمكنا فعله .

ويحمد الفجم الله عز وجل أن أزاح هذا الطاغية المتجبر الذي تسلط على شعبه والأمة الإسلامية,مشيرا إلى انه وعند مشاهدته للمصريين وهم ينتفضون قال الآن أصبح المصريين قادرين على التعبير عن رأيهم ورأي الأمة ,مؤكدا انه شعر بتغير كبير وتحسن على الأمة العربية كلها.