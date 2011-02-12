مواجهات واعتقال شاب في بيت أمر بالخليل

فلسطين اليوم-الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا اثر المواجهات التي أعقبت مسيرة بيت أمر الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي للجنة الوطنية لمقاومة الجدار، محمد عوض، إن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الصوتية والدخانية صوب المواطنين في منطقة الظهر القريبة لمستوطنة كرمي تسور، واعتقلوا الشاب، محمد حسين الطيط (16عاما)، وداهموا عدة منازل من بينها منزل المواطن خضر زيدان صبارنه.

واضاف عوض، أن جنود الاحتلال كبلوا الشاب الطيط قبل اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.