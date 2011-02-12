مطار القاهرة يتلقي إخطارات بمنع سفر مسئولي نظام مبارك

فلسطين اليوم-القاهرة

تلقت سلطات مطار القاهرة اليوم, تعليمات من الجهات المصرية المسؤولة بمنع سفر القيادات والمسئولين السابقين إلى خارج البلاد إلا بموافقات صريحة من هذه الجهات.

وقالت مصادر مسئول بالمطار:"تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية خوفا من المساءلة من وجود مخالفات خلال عملها وشملت الوزراء السابقين وكبار المسئولين ورؤساء الشركات".

وأضافت المصادر "تلقى المطار إخطارا من المركز الصحفي التابع للهيئة المصرية للاستعلامات لسفر انس الفقي وزير الإعلام وذلك عقب إعلان تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك للسفر إلى لندن السبت على رحلة مصر للطيران وطلب فتح صالة كبار الزوار لسفره وتم إصدار إخطار برقم 100 حيث سيكون في وداعه اثنان من قيادات وزارة الإعلام ولكن لم يتم تنفيذ سفر الوزير حيث لم يصل لإنهاء إجراءات سفره ويبدو انه استطلع رأي الجهات المسؤولة وأوصته بعدم سفره".