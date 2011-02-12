مصدر ليبي علاقتنا بمصر حسنة و قد تتحسن أكثر بعد تنحي مبارك

فلسطين اليوم-وكالات

أوفد الرئيس الليبي معمر القذافي اليوم, مبعوثا شخصيا إلى مصر لنقل رسالة تؤكد على "عمق العلاقات بين البلدين" بعد تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة .

وقال مصدر ليبي رسمي لوكالة فرانس برس "إن أحمد قذاف الدم المبعوث الشخصي للزعيم الليبي توجه اليوم إلى القاهرة لنقل الرسالة إلى المجلس العسكري الأعلى.

وأكد المصدر "أن العلاقات بين ليبيا ومصر كانت دائما حسنة وقد تكون أحسن خاصة الآن"، مشددا "على انحياز بلده لمطالب الشعب المصري في الشارع".

وأضاف إن "النظام السياسي أقرب إلى ليبيا لو أتيحت فرصة للجماهير للحكم ولنظام أكثر ديمقراطية لان مبادئ الثورة الليبية تنسجم تماما مع مطالب الشعب المصري".

وتقدر الاستثمارات الليبية في مصر بأكثر من عشرة مليارات دولار, ويعمل في ليبيا أكثر من مليون عامل مصري.