من هو المشير محمد حسين طنطاوي؟

فلسطين اليوم – متابعة

المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ولد في 31 أكتوبر 1935، من اب مصري نوبي. تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان.

شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحده مقاتله بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان ثم في أفغانستان.

المناصب القيادية:

شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني (1987)، ثم قائد قوات حرس الجمهوري (1988)، ثم قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر السيد الرئيس مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً آخر بترقيته إلى رتبة المشير.

وهذه هي المناصب:

رئيس هيئة العمليات، وفرقة المشاة.

الملحق العسكري في باكستان.

قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.

رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.

قائد لواء المشاة.

رئيس فرع العمليات، هيئة عمليات القوات المسلحة.

قائد فرقة المشاة الآلية.

قائد فرع التخطيط والقوات المسلحة والعمليات السلطة.

رئيس هيئة الأركان الميدانية للجيش.

القائد الميداني للجيش.

قائد الحرس الرئاسي.

قائد عمليات القوات المسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي

حصل على نوط الشجاعة العسكري (بعد حرب أكتوبر) وميدالية الخدمة الطويلة، وميدالية القدوة الحسنة من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.