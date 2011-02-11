ردود فعل متواصلة حول تنحي مبارك وانتصار الثورة المصرية

فلسطين اليوم- غزة

توالت ردود الفعل العالمية المرحبة بنجاح ثورة 25 يناير المصرية وتنحى الرئيس مبارك، بعد 30 عاما من الاستبداد، وركزت وسائل الإعلام العالمية والسفارات والبعثات الدبلوماسية على أفراح الشعب المصري في جميع المحافظات وفى ميدان التحرير، التي وصفته برمز الثورة الخالدة.

وأعرب العديد من قادة العالم ورؤساء الحكومات عن ترحيبهم ببيان نائب الرئيس السابق عمر سليمان بتنحي مبارك من السلطة، مهنئين الشعب المصري على نجاح ثورته.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اليوم هو يوم تاريخي للشعب المصري، ولحظة محورية للشرق الأوسط، فى الوقت الذى أجل فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما كلمته عما حدث لأجل غير محدد بعد تذبذب في المواقف ودعم لمبارك، في حين قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن اليوم هو "يوم مليء بالاحتفال"، حسبما أفادت شبكة "إن بى سى" الأمريكية.

وفى الوقت نفسه ذكرت قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية أن المجلس الملكي القطري وصف ثورة الشعب المصري بأنها خطوة هامة وإيجابية نحو طموحات الشعب المصري فى تحقيق الديمقراطية، وحياة مليئة بالكرامة.

أما نانسي بالوسى زعيمة الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي فكتبت عبر تويتر "أن الشباب قادوا مصر نحو الديمقراطية، فإن طاقتهم غيرت مصر، كما أن أفعالهم هى روح إلهام للعالم كله."

من جهة أخرى، أعرب السفير الألماني لدى القاهرة ميشائيل بوك عن سعادته بانتصار ثورة الشعب المصري قائلا فى بيان للسفارة الألمانية مساء اليوم : "إننى أهنئ الشعب المصري على هذه الثورة السلمية المفعمة بأحداث عايشناها في الأسبوع الماضي وتجلت اليوم، وهى تذكرني شخصياً بالأحداث التاريخية التي أدت إلى تحقيق الوحدة الألمانية قبل عشرين عاماً تقريباً". أضاف بوك: "لقد كانت ثورة سلمية قام بها عدد هائل ممن يتسمون بالشجاعة والهمة".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، لشبكة السى إن إن الأمريكية إن الشعب المصري يتطلع الآن لمستقبل مختلف ويأملون بمستقبل أفضل.فى الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

فيما رحب ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني بشجاعة المصريين وحياهم وقال: "يجب أن يكون هناك حكم ديمقراطي ومدني كجزء من هذا التغيير المهم من أجل مصر حرة وديمقراطية".

على الجانب العربي تواصلت ردود الفعل المؤيدة لثورة الشعب المصري، فذكر بيان لوزارة الخارجية البحرينية إن "مصر تأخذ العالم العربي نحو عصر جديد."

أما نبيل شعث، المسئول بالسلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية فى حركة فتح، فقال: "الشعب الفلسطيني يدعم تطلعات وأماني الشعب المصري".