أبرز عشر هتافات للمتظاهرين احتفالا بتنحى مبارك

فلسطين اليوم- القاهرة

رصد مراسلنا أبرز عشر هتافات للمتظاهرين وسط القاهرة أثناء احتفالهم بتنحى حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.

وفى مقدمة هذه الهتافات: " الشعب خلاص أسقط النظام"، " الجيش والشعب هنكمل المشوار". كما علت أصوات المتظاهرين بالهتافات التالية: " مصر حرة حسنى برة"، و"حرية..حرية"، "عايزين فلوسنا فى بنوك سويسرا"، "يا شهيد نام وارتاح إحنا كملنا الكفاح"، " و" الشعب يريد محاكمة النظام"، "يسقط يسقط وزير الإعلام"، " دلعو يا دلعو حسنى الشعب خلعوه".

كما تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقرات الأحزاب المعارضة لأنها خصصت سماعات ضخمة لبث الأغانى الوطنية، وهو الأمر