الأسرى يهنئون الشعب المصري والأمة العربية بسقوط نظام مبارك

فلسطين اليوم- غزة

أبرق الأسرى في كافة سجون الاحتلال بالتهنئة الحارة والتبريكات للشعب المصري الشقيق والعظيم ، و للأمة العربية عامة بسقوط الطاغية حسنى مبارك ، بعد الثورة المباركة التى انطلقت فى 25 يناير .

وقال الأسرى فى اتصال هاتفى مع وزارة الأسرى بان سقوط نظام مبارك سيغير مجرى المنطقة العربية بأكملها نحو الأفضل ، لان مصر تلعب دور بارز ومحوري لأنها اكبر الدول العربية ، وكان النظام البائد يسعى لتحقيق أهداف أمريكا والاحتلال الإسرائيلى فى المنطقة العربية ، ولا يسعى إلى تحقيق أهداف الأمة العربية بالاستقلال السياسي والاقتصادي ، وأسس النظام المصري المنصرف لحقبة تاريخيه سوداء فى تاريخ العرب والمسلمين .

وثمن الأسرى دور الشعب المصري العريق الذي رفض الظلم ،وخرج عن بكرة ابيه منذ 17 يوماً، متواصلة للإعلان عن رفضه عن استمرار هذا الحكم الجبرى الذي لم يحقق للمصريين سواء التراجع وزيادة طوابير البطالة ،وضم الملايين تحت خط الفقر ، وقالوا بان الشعب المصري شعب عظيم يستحق قيادة وحكومة أفضل ترعى مصالحه ، وتحقق له الأمن المفقود فى مقرات امن الدولة والمخابرات ، وتتقدم به بخطوات حثيثة نحو الاكتفاء الذاتى وتطوير الاقتصاد وعدم الاعتماد على المعونات السياسة الأمريكية التى جعلت من مصر بوقاً ذيلاً لأمريكا وإسرائيل .

وحمل الأسرى النظام المخلوع مسئولية الحصار على قطاع غزة بإغلاق معبر رفح ، ومنع التبادل الاقتصادي العلنى ، والمساهمة في أعمار القطاع بعد الحرب المسعورة على القطاع الذي دمرت الحجر والشجر .

واعتبر الأسرى أن ما حدث مع النظام المصري سيكون بمثابة فزاعة للأنظمة العربية جميعها ، و سيدفع باتجاه تغييرها في أن تعود إلى شعوبها ، وتتوقف عن القهر والظلم والاعتقال السياسي وان تفتح باب الحريات ،وان تسعى إلى إصلاح الأنظمة وإقصاء الفاسدين الذين ملؤو جيوبهم وحساباتهم فى البنوك على حساب الفقراء ،وإلا سيحدث لهم كما حدث لنظام مبارك .