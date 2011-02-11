حماس: تنحى مبارك بداية انتصار الثورة المصرية

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت حركة حماس أن تنحى الرئيس المصرى حسنى مبارك عن الحكم الجمعة هو بداية "انتصار" الثورة المصرية، التى أكدت وقوفها إلى جانبها ودعم كل مطالبها، وفقا لمتحدث باسم الحركة.

فقد أكد الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تنحي الرئيس المصري حسنى مبارك هو إعلان بداية انتصار الثورة المصرية.

واكد أبوزهر وقوف حركة حماس إلى جانب الثورة ودعم مطالبها ، وتوجه أبو زهري بالتهنئة للشعب المصري بهذا الانتصار، معتبرا أن هذه النتائج هي انتصار لإرادة وصمود وتضحيات الشعب المصري، كما أنها انتصار للشعب الفلسطيني وقضيته في مواجهة هذا الظالم الذي كان عنوانا رئيسيا لحصار غزة والحرب عليها.

ودعا الجيش المصري أن يكون ضامنا لمطالب الشعب المصري وألا يسمح بالالتفاف عليها، كما دعا القيادة المصرية الجديدة إلى إعلان فوري لرفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح من الجانب المصري وضمان حركة التنقل وبدء الإعمار.