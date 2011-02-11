الأفراح تعم الشارع المصري والعربي بتنحي مبارك

فلسطين اليوم -وكالات

انتابت الشعب المصري والعربي موجة فرح عارمة فور إعلان الرئيس مبارك تنحيه رسميا عن رئاسة الجمهورية وتسليمه السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

انطلقت زغاريد الفرحة من أنحاء قطاع غزة والأردن وقطر وتونس واكتست شوارع القاهرة برايات النصر وتحولت المظاهرات المنتصرة إلى كرنفالات شعبية تم خلالها الرقص على انغام الاغاني الوطنية، فيما اطلقت السيارات المارة في الشوارع ابواقها احتفالا برحيل مبارك وانتصار الثورة.

وقام التليفزيون المصري بإذاعة اغان وطنية منها: يا حبيبتي يا مصر ومصر تتحدث عن نفسها وارتفعت أعلام المتظاهرين أمام مبنى "ماسبيرو" واتجهوا جميعا لاستكمال الاحتفال داخل ميدان التحرير، وتبادل رواد شبكة التواصل الاجتماعي على الانترنت الـ"فيس بوك" التهاني ومباركة الثورة التي كللت بتنفيذ مطلبها الرئيسي منذ انطلقت يوم 25 يناير الماضي وهو رحيل الرئيس مبارك.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيانه الثالث بعد قليل لشرح الخطوات التي سوف يقوم بها في أعقاب التنحي وتسلمه السلطة رسميا.