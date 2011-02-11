إصابة مواطنين في مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في بسلوان

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أُصيب عدد من المقدسيين في مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال الصهيوني في محيط خيمة حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة.

وقد حاول جنود الاحتلال التعدي على المواطنين خلال مشاركتهم في صلاة الجمعة التي أقيمت في خيمة الاعتصام بحي البستان تسببت باندلاع مواجهات امتدت لعدد من الأحياء خاصةً في منطقة بئر أيوب وعين اللوزة.

وأوضح شهود عيان، أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية السامة المسبلة للدموع وتسببت بالعديد من الإصابات وخاصة بالاختناقات نتيجة استنشاق الدخان السام، في حين يرشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

من جهة ثانية، أكد عدد من سكان حي بطن الهوى أو الحارة الوسطى ببلدة سلوان أن مواجهات متفرقة تندلع بين الحين والآخر في الحي بين المواطنين وقوات الاحتلال وحرس المستوطنين.

وتقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء بتعزيز وتكثيف تواجدها في المنطقة وتستهد لنصب متاريس وحواجز تفتيش في الشوارع الرئيسية وخاصة عند مدخل حي وادي حلوة الأقرب إلى الجدار الجنوبي لمسجد الأقصى.