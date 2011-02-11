واشنطن ستحارب مشروع قرار عن الاستيطان الإسرائيلي في الأمم المتحدة

فلسطين اليوم: واشنطن

أكد دبلوماسي أمريكي الخميس أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي تنوي استخدام كل "الوسائل التي تملكها" لعرقلة تبني قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وصرح جيمس ستينبرغ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "قلنا بوضوح اننا لا نعتقد أن مجلس الأمن الدولي هو المكان المناسب لمعالجة هذه القضايا".

وأضاف "نجحنا حتى الآن على الأقل، في تجنب بحث ذلك "في مجلس الأمن". سنواصل استخدام كل الوسائل التي نملكها ليستمر ذلك".

وقدم ممثلو الدول العربية في الأمم المتحدة منتصف كانون الثاني/ يناير مشروع قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقف كل أعمال البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ستينبرغ إن الطريقة الوحيدة التي ستحل عبرها هذه القضية هي عبر الأطراف نفسها وهذا هو موقفنا الثابت والواضح.

ويرفض الفلسطينيون استئناف المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" قبل تمديد قرار بتجميد البناء الاستيطاني.

وأوضح ستينبرغ أمام اللجنة نفسها أن واشنطن تقوم بحملة دبلوماسية واسعة لدفع دول إلى الامتناع عن إعلان اعترافها بدولة فلسطينية بعدما قامت بلدان عدة في أمريكا اللاتينية بهذه الخطوة.

وأكد المسؤول الأمريكي "ابلغنا عدة دول بشكل واضح (...) إننا نعتقد أنها خطوة غير مثمرة. أشعر بخيبة أمل بصراحة لأننا لم نحقق نجاحاً أكبر لكننا التزمنا بذلك على أعلى المستويات".