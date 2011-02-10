القدس على فوهة بركان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أكد وزير شؤون القدس السابق خالد أبوعرفة، أن القدس على فوهة بركان وتقترب يوماً بعد يوم من الساعة الأخيرة من زمن القنبلة الموقوتة.

وقال أبوعرفة، في تصريحات صحفية ،" أعتقد أنّه ما دام الاحتلال يغمض عينيه عن مستجدات الساحة الإقليمية فلا يستبعد أن تشهد أرض الإسراء ثالث الانتفاضات فلسطينياً وعربياً ،لأن الاحتلال كعادته .. آخر من سيتعلم الدرس".

وأضاف" منذ بدأت الجماهير العربية في تطبيق "سيناريو الانتفاضات الفلسطينية " انطلاقاً من تونس .. شنت سلطات الاحتلال فصلاً إجرامياً مدوّياً في مدينة القدس ، تضمن 130 اعتداء بارزًا خلال شهر كانون الثاني فقط ، بدءً من شمال المدينة حيث شرعت في مخططات إلغاء مطار القدس وتحويله إلى مشروعات استيطانية، وانتهاءً بمصادرة مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين جنوب المدينة ما بين بلدة صور باهر وجبل أبوغنيم وذلك لشق طريق يوصل إلى مستوطنة " هارحوماة" التي تقبع على قمة الجبل ومحيطه".