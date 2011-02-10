ويكيليكس: الـ" FBI " دربت الشرطة المصرية على تعذيب المعتقلين

فلسطين اليوم-وكالات

رغم الاتهامات الأمريكية المتواصلة لمصر بتعذيب المعتقلين والناشطين السياسيين، كشفت إحدى المراسلات الدبلوماسية السرية التابعة للخارجية الأمريكية عن تدريب عناصر من الشرطة السرية المصرية على يد ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى آى" على أساليب التعذيب المختلفة.

ووفقا للبرقية المكتوبة فى يناير 2010، فإن رئيس جهاز أمن الدولة فى مصر توجه بالشكر إلى الولايات المتحدة من أجل فرص التدريب التى منحتها للضباط المصريين بأكاديمية الـ إف بى آى فى كوانتيكو بولاية فرجينيا.

وكانت مباحث أمن الدولة قد واجهت مراراً اتهامات حقوقية أمريكية وغير أمريكية باستخدام العنف والوحشية لدعم النظام. وقال السفير الأمريكى بالقاهرة فى أبريل 2009، إن الشرطة المصرية وأجهزة الأمن الداخلى محاصرة بادعاءات الإساءة للمعتقلين.

وتوضح البرقية أن محامى حقوق الإنسان أخبروا واشنطن فى منتصف أكتوبر 2009 أنهم يمتلكون معلومات حول أساليب التعذيب بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم وتجريد المعتقلين من ملابسهم لفترات طويلة، وأن هذه المعلومات تم جمعها من قبل عدد من المعتقلين لدى الحكومة المصرية، والذين هم على صلة بحزب الله".

اللافت أن أساليب التعذيب هذه هى التى استخدمتها القوات الأمريكية ضد معتقلى سجن أبو غريب فى العراق وخليج جونتانامو.