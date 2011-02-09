مليون دولار لتطوير طريق عام بخانيونس

فلسطين اليوم- غزة

أكدت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، أن طواقمها الفنية المختلفة تجري استعدادات مكثفة على قدم وساق من أجل البدء بأضخم مشروع حيوي يستهدف تنفيذ أعمال تطويرية للطريق الغربية، وذلك من وادي أبو عايش جنوباً وحتى مفرق القرارة شمالاً، بتمويل من الحكومة الفلسطينية بغزة قدره مليون دولار تقريباً.

وذكر رئيس بلدية خانيونس محمد الفرا، أن البلدية تستعد لتطوير الشارع بالكامل، لا سيما وأن الطريق الغربية تعد من الشرايين الأساسية المغذية لمركز المدينة من الجهة الشمالية، عوضاً عن كونها تشهد كثافة سكانية عالية على جانبي الطريق وبداخل الشوارع الفرعية في المنطقة المشمولة بالتطوير.

وبين الفرا أهداف وأهمية المشروع المتمثلة في العمل على تنظيم حركة المرور وتقليل نسبة الحوادث، من خلال إنشاء جزيرة في المنتصف تكفل إيجاد مسارات مختلفة، إلى جانب العمل على تطوير المنطقة بالكامل والمحافظة على البيئة من خلال تنفيذ أعمال التشجير المرافقة لعمليات التطوير.