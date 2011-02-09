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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اغتيال وزير سوداني داخل وزارته

  • 18:28 - 09 فبراير 2011
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اغتيال وزير سوداني داخل وزارته

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن متحدث باسم جيش جنوب السودان أن وزيراً بحكومة الجنوب قتل بالرصاص في جوبا داخل مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، بعد ظهور نتائج الاستفتاء التي أكدت أن الجنوب سيكون أحدث دولة في أفريقيا.

وقال فيليب اجوير المتحدث باسم جيش الجنوب وزير التنمية الريفية والتعاون قتل بيد سائق يعمل بالوزارة. كما قتل السائق حارسا على باب الوزارة ثم أطلق الرصاص على نفسه.

وأكدت النتائج النهائية للاستفتاء يوم الاثنين الماضي أن الجنوب سيصبح دولة مستقلة في التاسع من يوليو/ تموز.

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