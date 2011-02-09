ضبط 550 قطعة أثرية في بيت أولا بمحافظة الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، 550 قطعة أثرية في منزل أحد المواطنين في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة 'أنه وبناء على معلومات وصلت لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة محافظة الخليل مفادها قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بالقرب من بلدة حلحول، توجهت قوة من الشرطة إلى المكان على الفور وضبطت أحد المواطنين يقوم بعملية التنقيب داخل منطقة أثرية، حيث ألقي القبض عليه، وتم ضبط أدوات التنقيب اليدوية وآلة كشف المعادن التي كانت بحوزته'.

وأشار مدير فرع شرطة السياحة والآثار في الخليل الرائد سامي المحاريق إلى أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به والتحقيق معه، حيث اعترف بوجود عدد كبير من القطع الأثرية داخل منزله الكائن في بلدة بيت أولا.

وأضاف أنه بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وخلال تفتيش المنزل، تم ضبط 550 قطعة أثرية وهي عبارة عن عملة أثرية قديمة من العصور المختلفة، وخواتم، وأساور زجاجية، وأباريق نحاسية، وقطع فخارية وأسرجة، ورماح.

من ناحيته، أكد مدير شرطة الخليل العقيد رمضان عوض أن الشرطة تراقب، وبشكل مستمر، المناطق الأثرية المختلفة بالمحافظة للحفاظ على هذا الموروث الثقافي والحضاري، الذي يعبر عن الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وقال 'لن نسمح لأي شخص بالاعتداء عليه'.

وأشار إلى دور المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بالاعتداء على المواقع الأثريـة، مضيفا أنه سيتم تحويل المشتبه به مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.