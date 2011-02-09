عودة بث قناة الجزيرة على قمر نايل سات المصري كالمعتاد

فلسطين اليوم- وكالات

أكد متحدث باسم قناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن بث القناة عاد كالمعتاد على قمر نايل سات المصري بعد حوالي 11 يوما من قطعه والتشويش عليه على خلفية تغطية التظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

وذكر المتحدث:"لقد عاد البث كالمعتاد على قمر نايل سات" الذي تملكه الحكومة المصرية.

وكانت القناة أعلنت الأحد في 30 كانون الثاني/يناير أنه تم قطع بثها على قمر نايلسايت بعد ساعات على منعها من العمل في مصر.

وأغلقت السلطات في مصر مكتب قناة الجزيرة وسحبت اعتمادات مراسليها.

وردت القناة القطرية على ذلك بالتأكيد أن قرار السلطات في القاهرة يهدف إلى إسكات الشعب المصري، ووعدت بمواصلة تغطيتها "المعمقة والشاملة" للأحداث في هذا البلد.

وأعلنت القناة في الثاني من شباط/فبراير أنها تتعرض لعمليات تشويش على "نطاق غير مسبوق"، بما في ذلك على الأقمار الاصطناعية الأخرى التي تنقل بثها لمنطقة الشرق الأوسط.