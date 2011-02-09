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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأهلي يتوج مع برشلونة وبوكا جونيور والهلال بجائزة العقد

  • 15:11 - 09 فبراير 2011
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زيورخ/ أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم " iffhs" عن تصنيف كل أندية القارات خلال العقد الأول من القرن الحالي" الحادي والعشرين" وهو العقد الذي بدأ من عام 2001 وحتى العام الماضي 2010.

 

وقرر الاتحاد تتويج الأهلي كنادي العقد بقارة إفريقيا، بعد الإنجازات التى حققتها القلعة الحمراء في العشر سنوات الأخيرة، فيما سيتوج الهلال السعودى كنادي العقد بقارة آسيا بعد تفوقه على جميع الأندية المتواجدة هناك.

 

وجاء في المركز الأول عالمياً برشلونة الإسباني كنادي العقد في العالم وقارة أوروبا أيضاً، الأول متفوقا على فريق مانشتسر يونايتد الإنجليزي الذي حل بالمركز الثاني، وليفربول الإنجليزي بالمركز الثالث.

 

وحصد بوكا جونيور الأرجنتيني لقب نادي العقد في قارة أمريكا الجنوبية متفوقا على فريق ساوباولو البرازيلي الذي حل بالمركز الثاني، وريفربليت الأرجنتيني الذي حقق المركز الثالث ، وسيوداد دي مكسيكو المكسيكي كنادي للعقد في قارة أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي كنادي للعقد في قارة أوقيانيسيا.

 

 

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