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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أخر المستجدات على الساحة المصرية

  • 12:48 - 08 فبراير 2011
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أخر المستجدات على الساحة المصرية

فلسطين اليوم-مصر

- ويكيليكس : سوزان مبارك أحبطت محاولة عمر سليمان ليكون نائب الرئيس عام 2007

- المعتصمون أمام البرلمان ومبني الحكومة يعيقون رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق من الوصول لمكتبه

-       الحكومة المصرية تدرس تأجيل الدراسة في الجامعات بسبب المظاهرات

-       الشرطة المصرية تطلق النار على المتظاهرين في جنوب القاهرة لرفضهم عودة أحد الضباط لمركز الشرطة

- بريطانيا ترفض وقف مبيعات الأسلحة لمصر

- متظاهرون يحاصرون وزارة الداخلية ومجلسي الشورى والشعب في مصر

- الإخوان المسلمون يرفضون التحاور بوجود مبارك ويتمسكون بمطالب المتظاهرين

- أمن الدولة المصري يحيل حبيب العدلي للنيابة العامة للتحقيق في تفجير الإسكندرية

- عمر سليمان: الرئيس مبارك واقع قراراً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور

- المتظاهرون يستعدون لتظاهرة مليونية اليوم

 

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