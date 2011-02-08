عمر سليمان: الرئيس مبارك وقع قراراً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور

فلسطين اليوم- وكالات

أصدر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بيانا جاء فيه: "لقد عرضت على السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطنى مع جميع القوى السياسية بما فى ذلك شباب 25 يناير، وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئى فى الآراء والمواقف.

وقد أبدى السيد الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطنى، مؤكداً أنه يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة، ومشدداً على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمنى محدد تمضى بمصر على طريق الانتقال السلمى والمنظم للسلطة فى إطار احترام الشرعية الدستورية.

وتنفيذاً لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار، فقد وقع السيد الرئيس اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتشكيل "اللجنة الدستورية" التى ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة فى الدستور، وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة.

كما أصدر السيد الرئيس تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة المتابعة، التى ستضطلع بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطنى، مع تعليمات موازية بتشكيل لجنة ثالثة لتقصى الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم "الأربعاء" الماضى.. وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات.

وسوف تبدأ اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة أعمالها اعتبارا من اليوم، كما ستشرع لجنة تقصى الحقائق فى مباشرة مهامها فور تشكيلها فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقد شدد السيد الرئيس على أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن.. وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم فى حرية الرأى والتعبير، هذا وقد كلفنى السيد الرئيس بمواصلة اجتماعات الحوار الوطنى.. وتلقى تقارير اللجان الثلاث المشار إليها.. وإحاطة سيادته بما تتوصل إليه أولاً بأول".