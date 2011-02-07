الحكومة المصرية تقر زيادة 15% على مرتبات العاملين في أجهزة الدولة

فلسطين اليوم – وكالات

أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان الاثنين زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15% على ان تسري الزيادة ابتداء من الأول من نيسان/ابريل المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 15% مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على ان تسري هذه الزيادة ابتداء من الأول من نيسان/ابريل المقبل ومن دون حد أقصى".

وأوضح الوزير ان هذه الزيادات "ستكلف الخزانة العامة نحو 6,5 مليار جنيه" (1,1 مليار دولار).

وأضاف الوزير المصري انه تمت الموافقة أيضا على "إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا" في اشارة الى الأضرار التي تسببت بها المواجهات الاخيرة على خلفية التظاهرات المناهضة للرئيس حسني مبارك التي دخلت الاثنين يومها الرابع عشر.

وياتي هذا الإجراء في اطار إجراءات عدة اتخذتها الحكومة لاستيعاب موجة الاحتجاج، طاولت اركان النظام ما دفع الرئيس المصري الى تغيير الحكومة وإحالة عدد من المسؤولين الى القضاء بتهم فساد.