نتنياهو وبارك يقرران تعين غانتس رئيسا للأركان

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو, ووزير حربه أيهود بارك اليوم, تعين الجنرال "بيني غانتس" رئيس جديد للأركان الحرب, في أعقاب استبعاد يوآف غالنت بعد اتهامه بقضايا فساد.

ومن المقرر أن يبلغ نتنياهو وباراك مجلس الوزراء الصهيوني خلال جلسته اليوم بقرارهما تعيين الجنرال غانتس, لتقوم بعد ذلك لجنة تيركل بمناقشة تعيينه في هذا المنصب ومنحه الثقة, إن لم تحدث مفاجئات في اللحظات الأخيرة, ومن المتوقع أن يحظى الجنرال غانتس بتأييد أغلبية الوزراء في الحكومة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية "يهودا فاينشتاين" قد أعطاء الضوء الأخضر لتعين غانتس بعد إجراء فحص قانوني له.

وعلى الجانب الأخر فقد اعتزم نشطاء من الطائفة الدرزية تقديم طعن في قرار تعيين الجنرال غانتس أمام المحكمة العليا, وذلك على خلفية قضية الجندي "مدحت يوسف" الذي قتل بعد محاصرته من قبل مسلحين فلسطينيين في قبر يوسف بنابلس إبان إندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ومن الجدير ذكره أن غانتس يبلغ من العمر 52 سنة وقد أنهى خدمته العسكرية في شهر نوفمبر الماضي في أعقاب استبعاده في الجولة الماضية من المنافسة على رئاسة الأركان عندما تم اختيار الجنرال يوآف غالنت, وكان قد شغل منصب قائد تشكيلة الضفة الغربية عام 2000, كما تم تعيينه قبل نحو 6 سنوات قائدا لوحدة الارتباط في جنوب لبنان بعد مقتل قائدها العميد "إيرز غريشتاين".