أجهزة أمن السلطة تحظر التجمعات المرتبطة بأحداث مصر وتونس

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن المتحدث الرسمي باسم أجهزة أمن السلطة في رام الله اللواء عدنان الضميري, "حظر أي تجمعات لها علاقة بالأحداث في مصر أو تونس"

وقال الضميرى في بيان "إشارة إلى تقارير بعض المنظمات الأمريكية حول التظاهر المرتبط بأحداث مصر وتونس في فلسطين، فإن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظرت التجمعات المرتبطة بأحداث تلك الدولتين الشقيقتين"، مضيفا "إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة, تحظران التدخل في الشؤون الداخلية للدول، عربية كانت أو أجنبية، وأنهما تحترمان إرادة الشعوب صاحبة الحق في تقرير مصيرها".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إلى تعليق المساعدة الدولية لقوى الأمن الفلسطينية بعد استخدام الشرطة في رام الله القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر مساء أمس الأربعاء.