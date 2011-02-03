مثقفون وإعلاميون فلسطينيون يدعمون انتفاضة الشعب المصري

فلسطين اليوم- رام الله

أصدر عدد من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الفلسطينية بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم الكامل مع انتفاضة الشعب المصري التي اندلعت معبرة عن إرادته برفض الاستبداد والفساد والتبعية، وعن استعداده لبذل التضحيات الغالية من أجل التغيير الذي يحفظ كرامة الوطن والمواطن، ويعيد مصر إلى مكانتها في المنطقة والعالم، والتي تضررت كثيرا جراء غياب الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية وخروج مصر من الصراع العربي – الإسرائيلي بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد.

وأضاف البيان، أن الانتفاضة المصرية التي أتت بعد الثورة الشعبية التونسية، وفي ظل تراكم الإرهاصات التي تشير إلى عودة الروح، وإلى توق الشعوب العربية نحو التغيير، تدل على أن مرحلة الموات انتهت أو شارفت على الانتهاء، وأن مرحلة جديدة من اضطلاع الشعوب بتقرير مصيرها والكفاح من أجل الحرية والتنمية والاستقلال والديمقراطية قد بدأت.

وقال البيان إن رياح التغيير تهب بقوة في المنطقة، ويمكن أن تقتلع كل من يقف في طريقها، وكل من لا يأخذ العبر والدروس ويسارع للاستجابة لمطالب الشعب وطموحاته.

وأكد البيان على أن هذه المرحلة الجديدة تفرض على الرسميين الفلسطينيين مراجعة التجارب السابقة واستخلاص الدروس والعبر، والتي أهمها الخروج من نهج المفاوضات الثنائية المباشرة والتخلص من وهم أن الحل على الأبواب، وأن الدولة على مرمى حجر، كما تفرض ضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية جديدة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني، وتكون قادرة على النهوض بمهام توحيد الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية و الإنسانية.