عمرو موسى ينوي الترشح لرئاسة مصر خلفا لمبارك

فلسطين اليوم: وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس الثلاثاء إنه سيفكر بجدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف موسى - الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية مصر- عند سؤاله في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" عما إذا كان سيترشح لخلافة الرئيس حسني مبارك، "نعم أنا أملك هذا الحق، ولكنني سأفكر في ذلك بجدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأكد موسى أن الرئيس مبارك عرض شيئا جديدا في خطابه، وأن بعض الناس لم يصدقوا أنه قدم ما فيه الكفاية، مشيرا إلى أن النقاش في الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان ما قدمه كافيا أم لا.

وتابع موسى أنه يعلم أن بعض التيارات الموجودة في مصر الآن لا ترى أن هذا كاف وستحتاج المزيد، وقال إنه يرى أن هناك شيئا جديدا في خطاب مبارك، وتنبغي دراسته بتمعن، والشيء المهم هو الرسالة بأن الرئيس لن يستمر.

وكان مبارك قال في خطاب بث مساء الثلاثاء إنه لن يترشح مجددا للرئاسة، وسيعمل خلال الأشهر الباقية من ولايته على ضمان انتقال آمن للسلطة، كما أكد أن الأولوية الأساسية للاستقرار للسماح بنقل السلطة خلال الانتخابات الرئاسية.

ودعا موسى الاثنين إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر. وقال - متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية- "يجب أن يكون هناك انتقال سلمي.. من عهد إلى آخر، وعلى السياسيين ومن يعملون في السياسة العمل على تحقيق ذلك".