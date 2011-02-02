الاحتلال يمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي 50 وقتا خلال الشهر الماضي

فلسطين اليوم-الخليل

منعت سلطات الاحتلال الصهيوني رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، خلال شهر كانون الثاني المنصرم 50 مرة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف يمنع 'بحجة إزعاج المستوطنين الذين يتواجدون في القسم المستولى عليه من الحرم، متجاهلين جميع القوانين والأنظمة والشرائع الدولية، التي تؤمّن بدورها حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية بأمن وأمان'.

وأكد مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري ، أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالحرم الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسة المؤدية إليه، والتي تهدف أيضاً الى إفراغ الحرم من المصلين .