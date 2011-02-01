جمهورية سورينام تعترف بالدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن رئيس جمهورية سورينام ديزري بوتريز,يوم الثلاثاء,اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس السورينامي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عبر السفير الفلسطيني لدى البرازيل إبراهيم الزين.

وقال في رسالته "أن جمهورية سورينام دعمت دائما في كل المحافل الدولية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وذلك على قاعدة قرارات الأمم المتحدة ".

وتوجه الرئيس السورينامي برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها باعتراف بلاده بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

بدوره رحب الرئيس عباس، باعتراف جمهورية سورينام، بالدولة الفلسطينية وأشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وثمن مواقف هذا البلد الداعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته .

من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية في حكومة رام الله، د. رياض المالكي، إن :" ازدياد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين يعد انجازا للدبلوماسية الفلسطينية، وردا عمليا على سياسة الاحتلال والاستيطان وكل محاولات التشكيك في القيادة الفلسطينية وتمسكها في الثوابت الوطنية".

ويأتي إعتراف جمهورية سورينام لتصبح الدولة العاشرة التي تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعد إعتراف" الأرجنتين والبرازيل والإكوادور والأورغواي والبراغواي غويانا وبوليفيا , تشيك " إلى جانب قبرص وسورينام.