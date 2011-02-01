مسؤول مصري بارز: مبارك لن يتخلى عن السلطة

فلسطين اليوم: غزة

أكد مسؤول مصري "بارز" لم يفصح عن اسمه أن الرئيس المصري حسني مبارك لن يتخلى عن السلطة وليس هناك أي سيناريو مطروح لنقل السلطة إلى نائبه اللواء عمر سليمان.

وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، الثلاثاء عن المسؤول المصري أن مبارك "باق في موقعه كرئيس للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة" نافيا أن يكون هناك "أي سيناريو موجود لتنازل الرئيس مبارك في مرحلة لاحقة عن السلطة لنائبه".

وتساءل المسؤول "هل يمكن أن نسامح الجندي إذا تخلى عن موقعه وقت المعركة ... مبارك مقاتل ويحترم تاريخه العسكري ويعرف أهمية استمرار وجوده كقائد للبلاد في هذا الوقت العصيب".

واعتبر المسؤول أن المطالبين بسقوط مبارك والذين يتظاهرون لليوم الثامن على التوالي "أقلية" ولا يعكسون "رغبة كافة أبناء الشعب المصري الذين يعتبرون مبارك بمثابة صمام الأمان".