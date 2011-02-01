مديرية تربية وتعليم شرق غزة تنفذ الدورة التأهيلية للمعلمين الجدد والعقود

فلسطين اليوم-غزة

تفقدت أ.سمية النخالة مديرة التعليم في شرق غزة المرحلة الثانية من الدورة التأهيلية للمعلمين الجدد بعنوان "تهيئة المعلم الجديد و معلمي العقود" وذلك في مدرسة الرملة للبنات يرافقها أ. نصر سهمود النائب الفني وأ. حنان زقوت مشرفة التدريب والتأهيل التربوي بالمديرية.

وبينت أ. سمية النخالة أهمية الدورة من حيث إكساب المعلمين الجدد ومعلمي العقود الخبرات الكافية والمهارات اللازمة كي يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه ولتفادي الوقوع في الأخطاء التي تعكر صفو العملية التعليمية والتربوية.

كما أثنت أ. النخالة على المعلمين لالتزامهم بمواعيد الدورة وحضورهم الفاعل ومشاركتهم الإيجابية وحرصهم الشديد لتطوير ذاتهم.

بدوره أكد أ. نصر سهمود بأن هذه الدورة التدريبية تعقد من أجل تطوير المهارات الفردية لدى المعلمين الجدد ومعلمي العقود وإكسابهم الخبرات الميدانية من أجل تطوير العملية التعليمية والتربوية وتماشياً مع تطلعات طلابنا المستقبلية ، وتحقيقاً لطموحاتهم.

من جانبها بينت حنان زقوت مشرفة التدريب بالمديرية أن المحاضرات الحالية تأتي في إطار المرحلة الثانية من دورة "تهيئة المعلم الجديد" وستكون مكثفة خلال الإجازة الشتوية وسيستفيد منها "307" معلم جديد تم توزيعهم على "14" مجموعة تدريبية يقوم على تدريبهم ما يقارب من "24" مشرف تربوي من كافة التخصصات وستستمر هذه المرحلة "6" أيام بواقع "4" ساعات تدريبية لليوم الواحد.