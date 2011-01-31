التجمع الإعلامي بالوسطى يختتم دورة تصوير تلفزيوني

فلسطين اليوم- دير البلح

اختتم التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني فرع وسط قطاع غزة دورة التصوير التلفزيوني للإعلاميين بالشراكة مع شركة القدس للتنمية البشرية.

وأوضح عبد الله عثمان مدير التجمع بالمحافظة الوسطى، أن الدورة شارك فيها 30 إعلامي، مشيراً إلى دور التجمع في إنجاز الدورة، ورغبته في استمرار التعاون مع شركة القدس للتنمية البشرية في دورات أخري متنوعة.

وأعرب عثمان، عن شكره وتقديره لإدارة شركة القدس على ما بذلته من جهد لإنجاح الدورة وكافة الدورات السابقة التي نظمها التجمع من قبل.

وأكد عثمان على أهمية المزيد من هذه الدورات لصقل الإعلاميين في مجال الإعلام وتنمية قدراتهم، منوهاً إلى أن هذه الدورة هي ليست الأولى من نوعها بل سبقها دورات عده في التصوير التلفزيوني للإعلاميين ودورات عديدة نفدت تخصهم في مجال عملهم و تطوير قدراتهم في مجالهم .

وفى حفل ختامي جرى فيه تسليم الشهادات للمتدربين، أكد الأستاذ أيمن أبو مغصيب مدير شركة القدس للتنمية البشرية فرع محافظة الوسطى أهمية دور الإعلام في المجتمع المدني و فضح جرائم العدو في كل لحظة يقوم بها العدو من جرائم وبذل روحهم رخيصة في سبيل الله و من ثم بعد إظهار الحقيقة للعالم ودور الإعلامي في توصيل الرسالة إلى الجمهور والتواصل معهم عن قرب لمساعدته في جمع المعلومات.

وأكد أبو مغصيب أن أبواب شركة القدس مفتوحة للتجمع على مستوي فروع الشركة في قطاع غزة و للمزيد من الدورات في مجال عملهم و جعلهم قادرين علي مواكبة العصر .