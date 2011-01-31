تسريب وثيقة من الداخلية المصرية لخطوات مواجهة المظاهرات الجارية

فلسطين اليوم-وكالات

تسربت من وزارة الداخلية المصرية وثيقة تكشف خطة الوزارة المصرية لمواجهة المظاهرات، وتبين ان الاعتماد الأساس في هذه الخطة يعتمد على البلطجية والذي سيبدأ الاستعانة بهم اعتبارا من يوم الجمعة الماضية28/1 على أن تبدأ العملية بشكل تدريجي بهدف إشاعة الفوضى وإثارة الرعب في الشوارع.

وتحدثت الوثيقة كما وصلت لفضائية الجزيرة عن توظيف عدد من البلطجية والدفع لهم مبالغ مجزية والاجتماع بهم في دورهم وفي مواقع التجمعات وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية.

وأضافت أيضاً عن مراقبة جميع افراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الواردة.

وتكلمت عن قطع رسائل الاتصالات اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28/1/2011 مع الإبقاء على الخدمات الأرضية.

وأضافت انه يجب تسليح أفراد العناصر الأمنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسة المتواجدة في المظاهرة، وطلبت إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك للجميع إلا في الضرورة القصوى.