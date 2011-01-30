محلل: ما يجري في مصر و تونس سيترك أثر ايجابي على كل الشعوب العربية

رام الله: فلسطين اليوم

اعتبر محلل سياسي ومراقب للشأن العربي أن ما يجري في مصر وتونس من ثورات ضد النظام و الفساد سيترك اثره الايجابي على جميع الدول العربية و شعوبها.

و قال عميد كليّة الإعلام في جامعة "النجاح الوطنيّة" د. عاطف سلامة في حديث لـ فلسطين اليوم :" إن الثورات الشعبيّة في تونس ومصر هي تغيير مُباركٌ ومشرفٌ للشعوب العربيّة، وقد حان الوقت أخيرًا لأن تحقق هذه الشعوب آمالها".

وتابع عاطف:" أعتقد إن هذه الثورات تعد قفزات نوعيّة في حياة الشعوب بسبب القمع والظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدّة ".

وفيما يتعلق بتأثيرها على القضية الفلسطينية قال عاطف:" لا شك إنها ستنعكس أيضًا على القضيّة الفلسطينيّة إيجابًا، لأن إخراج مصر لعشرات السنين من معادلة دعم الشعب الفلسطيني كان لها نتائج مدمّرة على تحقيق الشعب الفلسطيني لأهدافه، فإن مصر تعد دولة مركزيّة في العالم العربي وآمل أن تنعكس الثورة في عودتها إلى مكانها الرئيسي في معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي".

وشدد سلامة على ان رياح التغير لا بد ان تطال الدول العربية الأخرى:" لا شك إن رياح التغيير ستنعكس أيضًا على المجتمع الأردني والسوري وباقي الدول العربيّة مما سيعيد التعاضد والتضامن العربي الفعال لمصلحة قضايا الشعوب العربيّة وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة".

وأبعد من ذلك اعتبر سلامة ان هذه التطورات ستطال المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني المحتل:" "لا شك إن هذه التطورات في العالم العربي المحيط ستعكس نفسها في مجتمعنا خاصة في مجال زيادة الوعي نحو تفعيل مجتمعنا في القضايا الأساسيّة ، خاصة في ظل ما يكشف من مخططات إسرائيليّة للتهجير إضافة إلى كل ما هو قائم من مصادرة الأراضي وقضايا هدم المنازل ومنع الخارطات الهيكليّة للمدن والقرى العربيّة".

و أضاف سلامة:" إنه قد حان الوقت أن ننطلق من دائرة الوعي السلبي إلى دائرة الوعي الإيجابي الذي يتجلّى في تغيير الواقع الذي تفرضه علينا المؤسسات الإسرائيليّة".