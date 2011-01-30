صحة رام الله توضح بالأرقام كمية الأدوية التي أرسلتها لغزة

فلسطين اليوم: غزة

كشفت وزارة الصحة التابعة لحكومة رام الله بالأرقام عن ما تم إدخاله إلى قطاع غزة من أدوية ومستلزمات طبية خلال الشهر الجاري من خلال معبر رفح.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الأحد، أنها أدخلت 1.500 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية برفقة السفير الاندونيسي في الثاني من الشهر الجاري ، بالإضافة إلى 30 طن من خلال قافلة آسيا (1) و ذلك بتاريخ 5/1/2011.

وأضافت الوزارة انه وبتاريخ 6/1/2011 تم إدخال 4 طن من الأدوية والمستلزمات عبر قافلة ليبيا، بينما أدخلت 12 طنا من الأدوية والمستهلكات من قبل نقابة أطباء مصر في الثالث عشر من الشهر الجاري، وبتاريخ 20/1/2011 ادخل 36 طنا من خلال قافلة القدس 5 ، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف.

يضاف إلى ذلك ما أرسلته وزارة الصحة خلال هذا الشهر من مستودعاتها في رام الله ونابلس إلى المستودعات المركزية في غزة، حيث قامت بتاريخ 16/1/2011 بإرسال شاحنتين من محاليل غسيل الكلى وأدوية مرضى الكبد بالإضافة إلى المهمات الطبية.

ونوهت إلى أنه وبتاريخ 23/1/2011 تم إرسال شاحنة محملة بالأدوية الحيوية الخاصة بغرف العمليات وغيرها، إذ تم إرسال عشرة آلاف وخمسمائة عبوة من دواء الأنسولين الخاص بمرضى السكري، وبتاريخ 24/1/2011 تم إرسال شاحنة من المواد الطبية والخيوط الجراحية و مواد نقل الدم وغيره.

وتواصل وزارة الصحة اليوم إجراء التنسيق اللازم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال المواد المخبرية الخاصة بإجراء العديد من فحوصات الدم.