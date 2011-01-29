ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وسط القطاع

  • 13:25 - 29 يناير 2011
مشاركة

ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى

فلسطين اليوم: غزة

تمكنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بمركز المعسكرات بالمحافظة الوسطى الخميس الماضي من ضبط كميات كبيرة من حبوب ترامادول بالإضافة إلى قطعة سلاح.

 

وقال الرائد إسماعيل نوفل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى أن التحريات أكدت وجود كميات من حبوب ترامادول بحوزة احد المواطنين، وعليه قامت إحدى دوريات المكافحة بمركز المعسكرات بتفتيش المكان الذي وردت عنه الإشارة، وتم ضبط شخص وبحوزته ما يقارب 19 آلاف حبة ترامادول بالإضافة إلى قطعة سلاح وعدد من مخازن السلاح الفارغة.

متعلقات