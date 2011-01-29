ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وسط القطاع

ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في المحافظة الوسطى

فلسطين اليوم: غزة

تمكنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات بمركز المعسكرات بالمحافظة الوسطى الخميس الماضي من ضبط كميات كبيرة من حبوب ترامادول بالإضافة إلى قطعة سلاح.

وقال الرائد إسماعيل نوفل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى أن التحريات أكدت وجود كميات من حبوب ترامادول بحوزة احد المواطنين، وعليه قامت إحدى دوريات المكافحة بمركز المعسكرات بتفتيش المكان الذي وردت عنه الإشارة، وتم ضبط شخص وبحوزته ما يقارب 19 آلاف حبة ترامادول بالإضافة إلى قطعة سلاح وعدد من مخازن السلاح الفارغة.