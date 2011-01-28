قائد فتحاوي يشيد بمهنية قناة الجزيرة وينتقد ردود فتح الركيكة

فلسطين اليوم- وكالات

أكد نبيل عمرو القائد الفتحاوي و الوزير السابق في سلطة رام الله أن ما نشرته قناة الجزيرة من وثائق وما رافقه من طبيعة أستديو وموسيقى وطريقة تحقيق صحفي كانت مهنية بشكل مجرد.

وقال عمرو في مقابلة مع شبكة معا الإذاعية :" أنا بتقديري كانوا مهنيين(الجزيرة) بحكم توظيف إمكانيات كبيرة لحشد درجة عالية من التأثير في هذا البرنامج الذي سمي كشف المستور ومهنية الجزيرة نابعة من توظيف إمكانيات ضوئية غير متوفرة لغير الجزيرة في أي مكان في العالم العربي".

وأضاف": هذا الفعل لا ينظر له كعمل صحفي بهذه الحرفية بل هو عمل سياسي وعمل تعبوي يستخدم في الجانب المهني والتكنيك الإعلامي الراقي والمتطور من اجل التأثير".

وانتقد عمرو ما وصفها الركاكة التي لازمت المسؤولين في سلطة رام الله في الرد على ما نشرته الجزيرة , وقال ": أوجه اللوم الشديد للركاكة في الردود الفلسطينية التي تمت من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين في الرئاسة حول ما فعلته الجزيرة واقصد بالركاكة هو المعرفة المسبقة بما تريد أن تفعله الجزيرة بالتشكيك بالمفاوض الفلسطيني وهناك كثيرين ذهبوا للجزيرة وكأنها منبر يريدون الاستفادة منه ".