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مزاعم صهيونية: حزب الله أرسل خبراء لتدريب المقاومين في غزة

  • 20:43 - 27 يناير 2011
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مزاعم صهيونية: حزب الله أرسل خبراء لتدريب المقاومين في غزة

ترجمة فلسطين اليوم

زعم عضو ما يسمى "المجلس الأمني" المصغر ( الكابنت) موشي يعلون بأن حزب الله يقوم بإرسال عملاء له لقطاع غزة لتدريب مسلحين فلسطينيين.

 

 و بحسب القناة العاشرة في تلفزيون العدو، فقد قال ما يسمى بـ وزير الشؤون الإستراتيجية بوغي يعلون خلال لقاء صحافي اليوم الخميس " ان المرور من لبنان إلي قطاع غزة سهل جدا"، دون ان يوضح أدلة على ذلك.

 

 وحسب أقواله، فان حزب الله يرسل بسرية عملاءه لدعم المنظمات المسلحة في القطاع وذلك الأمر بدأ بعد تنفيذ خطة فك الارتباط مع قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع عام 2005.

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