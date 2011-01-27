مزاعم صهيونية: وزير الدفاع المصري زار واشنطن سرا محذرا من انهيار النظام المصري

ترجمة فلسطين اليوم

زعمت مصادر صهيونية خاصة لموقع تيك ديبكا الاستخباراتي الصهيوني بأن وزير الدفاع المصري الجنرال محمد حسين طنطاوي كان يوم أمس الأربعاء في زيارة سرية لواشنطن حيث أرسله الرئيس حسني مبارك على متن طائرة خاصة تابعة للجيش المصري في محاولة منه لتنسيق المواقف مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لمعرفة كيف يمكن معالجة أمر التظاهرات التي تزداد في مصر.

وحسب المصادر الإسرائيلية فان طنطاوي التقى سرا مع كبار القادة الأمريكيين العسكريين والسياسيين، كما التقي مع الرئيس باراك اوباما.

وحسب المصادر، فقد حذر طنطاوي خلال اجتماعاته الأمريكيين قائلا لهم: "إن استمرت ممارسات الضغط العلني والدولي على نظام الرئيس مبارك وتسمحون باستمرار المظاهرات في مصر بدلا من أن تستخدم القوة ضدها فان النظام المصري سينهار".

وأضاف طنطاوي محذراً، بأنه بدلا من نظام مبارك ستجدون الإخوان المسلمين ,الذين لحتى الآن لم ينضموا للمظاهرات في مصر ولكن الإخوان المسلمين ينتظرون اللحظة الملائمة للسيطرة عليها.

كما طالب طنطاوي من إدارة اوباما تقديم الدعم الفوري لمصر عبر قطار جوي ومعدات متطورة لتفريق المتظاهرين.

وحسب الموقع فلم يعرف بعد الرد الأمريكي على مطالب طنطاوي