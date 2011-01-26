قلق إيراني من تزايد التدخل الأمريكي في شئون تونس

فلسطين اليوم-وكالات

أعرب رامين مهمان برست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن قلقه حيال التدخلات التى تقوم بها أمريكا فى تونس والنهضة الشعبية فى هذا البلد، وذلك رداً على الزيارة التى قام بها مساعد وزير الخارجية إلى تونس وما أسماه بالتحركات الأميركية وتدخلات واشنطن فى هذا البلد وفقاً لوكالة أنباء إيرنا الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على ضرورة أن يحفظ الشعب التونسى المسلم وحدته الوطنية، معرباً عن أمله فى تحقيق مطالب الشعب التونسى وتطلعاته من خلال إرساء نظام شعبى يقوم على المبادئ والقيم التى يؤمن بها.

وفى السابق أعربت إيران عن قلقها حيال الوضع الذى تلى سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وحذرت من تدخل الغرب فى شئون تونس الداخلية.