التدخين في سن مبكرة يزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

فلسطين اليوم-وكالات

تجد النساء المدخنات أنفسهن عرضة لخطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي، وإن بشكل بسيط، خصوصاً إذا بدأن التدخين في سن مبكرة من حياتهن.

وأفادت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية ان دراسة جديدة أجراها علماء في كلية الطب بجامعة هارفرد أظهرت انه بالمقارنة مع النساء اللواتي لم يدخنّ يوماً، فإن خطر إصابة المدخنات بسرطان الثدي أعلى بنسبة 6' .

وتبين ان النساء اللواتي دخنّ علبة سجائر يومياً طوال ما لا يقل عن 30 سنة معرضات أكثر بنسبة 28' من غيرهن للإصابة بهذا المرض.

وقالت كارن ميشيلز بروفسور علم السرطان في الكلية 'لم أضع التدخين على لائحة العوامل الأكثر خطراً لكن عند التركيز على النساء اللواتي يبدأن التدخين في الصباح الباكر ولفترة طويلة يصبح الأمر أكثر جدية'.

يشار إلى ان ميشيلز وزملاءها دققوا في بيانات عمرها 30 سنة وشملت أكثر من 1100 امرأة، أصيبت 8772 منهن بسرطان الثدي خلال هذه الفترة.

وقال معدو الدراسة ان النساء اللواتي بدأن التدخين بعد انقطاع الطمث كنّ معرضات لخطر أقل بالإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغير المدخنات.

واعتبروا انه نظراً إلى أن انقطاع الطمث والتدخين يخفضان معدلات هرمون الأوستروجين فإن نتائج هذه الدراسة تعطي دليلاً إضافياً على ان التدخين هو عامل خطر في سرطان الثدي.