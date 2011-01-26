نيويورك تايمز: اضطرابات مصر تحرج سياسة أوباما الخارجية

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية، أن موجة الاضطرابات العاتية التى ضربت عدداً من أكبر دول الشرق الأوسط فرضت تحدياً جديداً على السياسة الخارجية التى تتبناها إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لاسيما وأنها وجدت نفسها تواجه المتظاهرين الغاضبين وضباط مكافحة الشغب فى تونس ومصر ولبنان، وقالت إن الإدارة الأمريكية تحاول أن تلتمس طريقها لوضع خطة للتعامل مع هذه المنطقة الشائكة التى على ما يبدو بصدد المرور عبر منعطف سياسى خطير.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الشارع المصرى شهد أمس، الثلاثاء، اندلاع مظاهرات عاتية لم تشهد مثيلها منذ عدة سنوات، فى الوقت الذى تتشكل فيه حكومة فى لبنان يدعمها حزب الله اللبنانى، الأمر الذى أثار قلقها، خاصة وأن المشهد السياسى فى المنطقة على ما يبدو تتم إعادة هيكلته.

ورأت "نيويورك تايمز" أن هناك تحولات سياسية مثيرة فى المنطقة، خاصة بعدما زادت مفاوضات عملية السلام تعقيداً هذا الأسبوع مع نشر الوثائق السرية التى تفيد بتقديم الفلسطينيين لتنازلات بشأن القدس أثناء تباحثهم مع إسرائيل، وذهبت إلى أن الكشف عن هذا الأمر سيزيد من صعوبة تقديم الفلسطينيين للمزيد من التنازلات.

واعترف العديد من المسئولين الذين أجرى معهم مقابلات خلال الأيام الأخيرة، أن تأثير الولايات المتحدة على الكثير من العوامل فى المنطقة محدود، وأن موجة الاضطرابات فى مصر تحديداً من شأنها إلحاق ضرر بأجندتها للسياسة الخارجية.