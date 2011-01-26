الفصائل الفلسطينية تؤكد أن التنازل عن حقوق وثوابت شعبنا جريمة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها ظهر اليوم الأربعاء بمدينة غزة لمناقشة الوثائق السرية التي كشفت عنها قناة "الجزيرة" الفضائية بضرورة التمسك بالحقوق والثوابت التي اجمع عليها الشعب الفلسطيني, وان أي مساس أو تنازل عنها يعتبر جريمة وخروجاً عن الصف الوطني الفلسطيني.

وطالبت الفصائل بضرورة وقف مسيرة مفاوضات "التسوية" العبثية مع الاحتلال الصهيوني, وإنهاء التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني والكف عن ملاحقة المجاهدين والمقاومين بالضفة المحتلة.

وجددت الفصائل تأكيدها على وحدة شعبنا الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة كخيار وحيد لاسترجاع الحقوق, مطالبةً بضرورة وبناء وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية وفقاً لإعلان القاهرة 2005.

وأكد المجتمعون على أن الشعب الفلسطيني وقواه الحية لم يخولوا أحدا بالتفاوض باسمه وان أي اتفاقات يتم التوصل لها غير ملزم, داعيين إلى التحرك الفوري والعاجل لتنظيم عدة فعاليات شعبية في الداخل والخارج لرفض مسلسل التنازل والتفريط, والتحضير لانعقاد مؤتمر الحفاظ على الثوابت .